Дубль Перри позволил «Далласу» продлить финальную серию плей-офф с «Тампой»

https://static.news.ru/photo/e748cad6-0078-11eb-bcfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: JOEL MARKLUND/imago sportfotodienst/Global Look Press

«Даллас Старз» не позволил «Тампе-Бэй Лайтнинг» завершить финальную серию плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в пяти матчах: «Звёзды» вырвали волевую победу во втором овертайме — 3:2 2ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) и сократили отставание в серии (2-3).

На 18-й минуте «Старз» вышли вперёд благодаря голу ветерана Кори Перри, который забивал в финале плей-офф ещё 13 лет назад, будучи игроком клуба «Анахайм Дакс».

«Тампа» отыгралась на 25-й минуте, когда Онджей Палат забросил свою 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, использовав передачу Никиты Кучерова.

А в начале третьего периода, на 44-й минуте дальний бросок защитника Михаила Сергачёва вывел «Лайтнинг» вперёд. Это была третья шайба россиянина в нынешнем плей-офф.

Тем не менее командам, как и накануне в четвёртом поединке серии, пришлось играть овертайм, потому что на 54-й минуте другой опытнейший форвард «Далласа» Джо Павелски восстановил равенство в счёте. Американский нападающий, который играл в финале Кубка Стэнли в 2016 году в составе «Сан-Хосе Шаркс» (тогда трофей выиграл «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным), забросил свою 13-ю шайбу в текущем розыгрыше плей-офф.

На 10-й минуте второго овертайма (всего команды в этой встрече провели на льду 89 минут 23 секунды) Кори Перри отправил шайбу в ворота Андрея Василевского и оставил «Даллас Старз» в борьбе за Кубок Стэнли.

Автор победного дубля Перри признан первой звездой матча, центрфорвард «Далласа» Тайлер Сегин, оформивший ассистентский хет-трик, стал второй звездой, нападающий «Лайтнинг» Брэйден Пойнт, записавший на свой счёт одну результативную передачу, — третьей.

Шестая игра финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли пройдёт в ночь с 28 на 29 сентября.

В четвёртом матче серии по две результативные передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе-Бэй» победить в овертайме, писал ранее NEWS.ru.