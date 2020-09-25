Передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» в овертайме обыграть «Даллас»

https://static.news.ru/photo/63c10694-ffa9-11ea-b2f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме победила «Даллас Старз» — 5:4ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0).

В основное время встречи команды поочередно выходили вперёд: «Старз» лидировали 2:0 и 3:2, «Лайтнинг» — 4:3. Поэтому победа любой из сторон в итоге обязательно становилась волевой.

В составе «Далласа» отличились Джон Клингберг (8-я минута), оформивший дубль Джо Павелски (19-я, с передачи Александра Радулова и 52-я) и Кори Перри (29-я).

У «Тампы» двумя заброшенными шайбами отметился Брэйден Пойнт (голы за 33 секунды до первого перерыва и на 23-й минуте), по одной забили Янни Гурд (39-я) и Алекс Киллорн (47-я).

На 7-й минуте овертайма защитник Кевин Шаттенкирк реализовал численное преимущество (всего в матче это был третий гол «Тампы» в большинстве) и принёс победу «Лайтнинг».

По две результативные передачи у «Молний» сделали россияне — нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв. Кучеров довёл клубный рекорд результативности в текущем розыгрыше плей-офф до 32 очков (7+25) по системе «гол плюс пас».

После четырёх матчей счёт в серии стал 3-1 в пользу «Тампы». В следующей игре, которая пройдёт в ночь с 26 на 27 сентября, «Лайтнинг» может завоевать Кубок Стэнли.

Кучеров положил начало разгрому «Далласа» (5:2) в третьем поединке финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли, писал ранее NEWS.ru.