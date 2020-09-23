Кучеров начал разгром «Далласа» в третьем матче финала плей-офф НХЛ

https://static.news.ru/photo/ffcbe594-fe10-11ea-8e43-fa163e074e61_660.jpg Никита Кучеров Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно переиграла «Даллас Старз» — 5:2 (2:1, 3:0, 0:1).

В этой встрече впервые в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на лёд вышел капитан «Молний» Стивен Стэмкос, получивший травму ещё летом в тренировочном лагере при подготовке к рестарту сезона. И теперь сразу отметился заброшенной шайбой, на 7-й минуте сделав счёт 2:0.

А первый гол в матче забил Никита Кучеров: российский форвард отличился на 6-й минуте после ошибки защитника «Старз» и выхода один на один с голкипером Антоном Худобиным.

На 12-й минуте нападающий «Далласа» Джейсон Дикинсон в меньшинстве отыграл одну шайбу, однако второй период снял все вопросы о победителе этого матча.

У «Тампы» точными бросками отметились Виктор Хедман (21-я минута), Брэйден Пойнт (с передачи Кучерова, 33-я) и Онджей Палат (39-я).

На 47-й минуте защитник «Звёзд» Миро Хейсканен чуть сократил отставание в счёте, но победа «Лайтнинг» сомнениям уже не подвергалась.

Кучеров, лидирующий в списке самых результативных игроков плей-офф с 30 очками по системе «гол плюс пас» (7+23), признан третьей звездой матча. Лучшим игроком поединка номер три стал шведский защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман, к заброшенной шайбе добавивший два «ассиста». Второй звездой встречи стал Брэйден Пойнт, с 11-ю голами лидирующий в споре самых забивающих игроков нынешнего Кубка Стэнли.

Счёт в финальной серии стал 2-1, причём «Тампа» после поражения в стартовом поединке выиграла второй матч кряду — в предыдущем итоговый результат был более скромным (3:2), писал ранее NEWS.ru. Четвёртая игра серии состоится в ночь с 25 на 26 сентября.