28-летний вратарь Эмиль Гарипов, ещё в апреле продливший контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — омским «Авангардом», в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как спокойно перенёс длительную паузу в тренировках из-за режима самоизоляции, объяснил, кому и почему симпатизирует в НХЛ, а также поделился впечатлениями о работе с наставником «ястребов» Бобом Хартли.

«В омском клубе поверили в меня, поэтому не было проблем с продлением контракта»

— В середине июля, когда все клубы КХЛ официально начали подготовку к новому сезону, в «Авангарде» была зафиксирована вспышка эпидемии коронавируса: сразу два десятка игроков и сотрудников клуба сдали положительные тесты. Вы не попали в число инфицированных, как сейчас ваше здоровье?

— У меня всё нормально, хорошо себя чувствую. Со здоровьем всё в порядке.

— Как провели месяцы самоизоляции после досрочного окончания прошлого сезона, который так и не был доигран?

— В основном был с семьёй в нашем загородном доме неподалёку от Казани. Но это, можно сказать, мой привычный образ жизни — разумеется, когда нет хоккея. Конечно, не забывал и самостоятельно тренироваться.

— Вы были одним из первых игроков, с которым омский клуб продлил контракт. Вас не смутило, что соглашение заключено сроком лишь на год, до 30 апреля 2021 года?

— Решение продлить контракт с «Авангардом» далось мне легко, потому что в минувшем сезоне, когда у меня были некоторые проблемы, в омском клубе в меня поверили. Кто-то говорил, что у меня травма, хотя на самом деле эта проблема на тот момент осталась в прошлом. Руководители «Авангарда» не стали обращать внимания на эти разговоры, подписав со мной контракт. И теперь для нас не было проблемой прийти к соглашению по новому договору. Я готов выкладываться на все сто процентов на тренировках и в играх и делать для команды всё, что в моих силах.

vk.com/hc_avangardomsk

— В минувшем сезоне вам пришлось находиться в роли дублёра Игоря Бобкова, который был очевидным первым вратарём «Авангарда». Девять сыгранных матчей в регулярном чемпионате и две неполных игры в плей-офф — наверняка не та личная статистика, которая может вас устроить. Готовы в новом сезоне переломить ситуацию и составить Бобкову реальную конкуренцию?

— Я никогда в жизни себя вторым вратарём не считал и всегда стараюсь доказывать, что я лучший. Считаю, что тот человек, который доволен ролью второго голкипера, уже не является профессиональным спортсменом — в нём умерло чувство соперничества, он готов быть под кем-то или за кем-то. Понятно, что есть здоровая конкуренция, когда ты в честной спортивной борьбе должен доказывать, что играешь лучше своего напарника. Нужно работать с такой отдачей, чтобы Бог увидел это и дал тебе то, что ты хочешь, а не просто сидеть и радоваться тому, что у тебя есть.

— Не раз приходилось общаться с Игорем Бобковым, и он производит впечатление человека, с которым невозможно конфликтовать по какому-либо поводу. Вам конкуренция за место в воротах «Авангарда» не мешает сохранять с Бобковым нормальные рабочие отношения?

— У нас с Игорем отличные отношения, никогда никаких проблем не было и, надеюсь, не будет. Тем более что мы давно друг друга знаем.

«„Авангард“ всегда был и остаётся топ-командой»

— Сейчас ввиду непростой экономической ситуации многие клубы вынуждены идти на сокращение бюджета. «Авангард» на официальном сайте тоже объявил, что расходы на содержание команды в новом сезоне будут сокращены почти на четверть. Кроме того, в КХЛ вводится жёсткий потолок зарплат. Всё это повлияло на сумму вашего нового контракта с омским клубом?

— Я продлевал соглашение с клубом ещё весной, до принятия этих антикризисных мер. Но знаете, сейчас в мире очень многие люди голодают, находятся за чертой бедности, о чём остаётся только сожалеть. Поэтому мне уж точно грех жаловаться и говорить, что я чем-то недоволен в финансовом плане. Я даже не имею права говорить, маленький у меня контракт или большой — просто он такой, какой есть. И я этим вполне доволен. Если бы меня что-то не устраивало, я бы попросту его не подписывал.

vk.com/hc_avangardomsk

— В казанском «Ак Барсе» вы всегда играли под 77 номером, а после перехода в «Авангард» выбрали номер 43. Сейчас, насколько я знаю, вы возвращаете на свой игровой свитер две семёрки. Расскажите, почему отдаёте предпочтение этому номеру?

— В «Авангарде» я взял тот игровой номер, который не был никем занят. А вообще у меня нет такого, что я всегда хочу играть только под одним определённым номером. Просто для моих друзей и близких уже стало привычным видеть на моей игровой форме номер 77. Поэтому перед новым сезоном решил вернуться к нему.

— Следите за другими клубами КХЛ, в частности за тем же «Ак Барсом»? Или, например, за московским ЦСКА, в котором летом произошли большие кадровые изменения в связи с отъездом ведущих игроков за океан. На ваш взгляд, в предстоящем сезоне уровень команд в КХЛ подравняется?

— Ответ на этот вопрос даст только сам сезон. Но я думаю, что в лиге будет больше примерно равных по классу команд и конкуренция в чемпионате возрастёт.

— «Авангард» в межсезонье тоже весьма серьёзно обновил состав, и, возможно, со многими новичками команды вы даже ещё не успели поближе познакомиться, особенно учитывая усиленные меры изоляции после вспышки эпидемии. Есть ли у вас уверенность, что омичи и в предстоящем сезоне останутся в числе претендентов на Кубок Гагарина?

— «Авангард» всегда был и остаётся топ-командой, и я уверен, что мы не выпадем из числа фаворитов и будем претендовать на самые высокие места.

vk.com/hc_avangardomsk

— «Ястребы» уже третий сезон начнут в подмосковной Балашихе, пока строится новая арена в Омске. Насколько вам после такого хоккейного города, как Казань, было непривычно оказаться в клубе, лишённом полноценной крыши над головой? Чувствовали ли вы, что играете дома, выходя на лёд «Арены Балашиха»?

— Многие говорят, что «Авангард» уже стал своим в Балашихе. Местные болельщики с удовольствием приходят в ледовый дворец, поддерживают омскую команду — и это здорово! Кроме того, постоянно на домашние матчи приезжают и самые преданные фанаты из Омска, которые тоже помогают создать отличную атмосферу на подмосковной арене.

«Хартли — очень позитивный человек»

— Насколько тяжело было в середине июля возобновлять тренировочный процесс после паузы в несколько месяцев? Когда впервые с марта удалось выйти на лёд, были какие-то новые ощущения?

— Не сказал бы, что сейчас мы столкнулись совсем уж с непривычной ситуацией. И раньше бывало, когда твоя команда вылетала из плей-офф на ранней стадии, пауза между сезонами тоже получалась довольно длительной. Поэтому вернуть оптимальные кондиции особого труда не составляло, да и на льду было достаточно немного покататься, чтобы прийти в привычное рабочее состояние.

— В Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в отличие от нашего чемпионата, прерванный по весне сезон всё-таки решили доиграть. Рестарт намечен как раз на конец июля, когда состоятся контрольные встречи, и 1 августа, на которое запланированы уже официальные матчи. Будете следить за самым необычным в истории розыгрышем Кубка Стэнли?

— Да, конечно, это очень интересно! Мне нравится, как играет Андрей Василевский — буду болеть за него, чтобы он выиграл Кубок Стэнли.

— То есть «Тампа Бэй» — ваш фаворит предстоящего плей-офф НХЛ?

— Я за эту команду болел ещё с тех пор, когда её ворота защищал Николай Хабибуллин (россиянин завоевал с «Лайтнинг» Кубок Стэнли в 2004 году. — NEWS.ru).

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— За океаном любят классифицировать вратарей по стилю игры. Вы бы как свою манеру игру охарактеризовали?

— Мне сложно дать ответ на этот вопрос (улыбается). Наверное, экспертам со стороны было бы проще это сделать.

— «Тампа Бэй» наверняка будет в первых рядах претендентов на главный трофей НХЛ, а что нужно «Авангарду», чтобы замахнуться не только на третий финал плей-офф, но и на первый в истории клуба Кубок Гагарина?

— Естественно, мы ставим себе целью на сезон завоевание Кубка Гагарина. Это мечта любого хоккеиста, играющего в КХЛ. И если «Авангард» станет единым целым, настоящей семьёй, то мы сможем достичь этой цели.

— Вы повторяете те же слова, которые произнёс совсем недавно в интервью клубному сайту главный тренер «ястребов» Боб Хартли. Он тоже говорил о необходимости создать в коллективе атмосферу единой семьи. Насколько легко вам было, придя в «Авангард» по ходу прошлого сезона, найти общий язык с канадским специалистом? Каковы ваши впечатления от работы с Хартли?

— Это очень позитивный человек. И я увидел и узнал от него много нового как в тренировочном процессе под руководством Хартли, так и в обычном общении. Мне очень нравится атмосфера в команде, здесь всегда всё делается на позитиве. Когда в раздевалке и на льду нет никаких отрицательных эмоций, даже самые тяжёлые нагрузки и игры даются намного легче.