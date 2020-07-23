ХК «Авангард» сократил бюджет и попрощался с президентом

https://static.news.ru/photo/d3364480-cd09-11ea-b952-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На очередном совещании совета директоров омский хоккейный клуб «Авангард» принял решение изменить организационную структуру, а также на 25% урезал бюджет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Теперь в «Авангарде» больше не будет президента и вице-президента, так как эти должности упразднили. Все главы основных направлений теперь будут подчиняться непосредственно генеральному директору «Авангарда». Хоккейный клуб поблагодарил бывшего президента Максима Сушинского.

ХК «Авангард» благодарит Максима Сушинского за работу в течение двух сезонов на должности президента клуба и желает успехов в дальнейшей карьере, — сказано в пресс-релизе.

Кроме того, на заседании был принят бюджет клуба на предстоящий сезон, который был сокращён на 24% по сравнению с прошлым сезоном.

«Авангард» также одобрил программу подготовки и развития молодёжного хоккея. Её представили директор клуба по работе с молодёжью Шон Финн и помощник главного менеджера Игорь Еронко. Таким образом, определён широкий круг потенциальных молодых игроков, которые попадут в основной состав в 2023 году. Сейчас в этом списке 50 кандидатов. До 1 сентября Финн и Еронко должны подготовить детальную программу для развития каждого из них.

Как писал NEWS.ru, ранее в Санкт-Петербурге в автосалоне «Авангард», являющемся официальным дилером Мercedes, прошли обыски по делу о незаконной банковской деятельности. Дело в том, что автосалон основан экс-президентом хоккейного клуба Сушинским.