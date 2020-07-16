Василевский может сохранить титул лучшего вратаря НХЛ

https://static.news.ru/photo/aa6f900e-c7d9-11ea-9d77-fa163e074e61_660.jpg Андрей Василевский Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Андрей Василевский третий год подряд станет претендовать на приз «Везина Трофи». Эту награду вручают по итогам сезона лучшему вратарю.

Василевский номинирован на награду, которую уже получал за сезон-2018/2019. Об этом сообщил агент россиянина Дэн Мильштейн в своём Twitter. Между тем, НХЛ имена претендентов на «Везина Трофи» ещё не оглашала.

Congratulations to Andrei Vasilevskiy on 3rd consecutive NHL Vezina Trophy nomination. #WeAreGoldStar ! pic.twitter.com/pR0dvPh6WN — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) July 16, 2020

Дважды заслужить приз лучшему голкиперу НХЛ из россиян смог только Сергей Бобровский, который получал награду в 2013 и 2017 годах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин номинирован на «Тед Линдсей Эворд» — приз самому лучшему игроку сезона по версии самих хоккеистов. Помимо российского хоккеиста в топ-3 вошли канадец Натан Маккиннон из «Колорадо» и лучший бомбардир регулярного сезона Леон Драйзайтль из «Эдмонтона».