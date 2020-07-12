Прерванный сезон НХЛ возобновится 1 августа в Торонто и Эдмонтоне

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Национальная хоккейная лига (НХЛ) окончательно определилась со сроками рестарта приостановленного из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20 и двумя городами, в которых пройдут игры плей-офф Кубка Стэнли.

После того как 13 июля откроются тренировочные лагеря в городах, где базируются 24 клуба НХЛ, допущенные к возобновлению сезона, команды проведут почти двухнедельный подготовительный цикл. На 26 июля намечен переезд команд в Торонто (12 клубов Восточной конференции) и Эдмонтон (столько же представителей Западной конференции), в которых пройдёт завершающая стадия сезона.

28-30 июля команды сыграют выставочные матчи, чтобы получить необходимую игровую практику, а 1 августа стартует квалификационный раунд, о формуле которого NEWS.ru писал ранее. В первый день рестарта сезона состоятся следующие матчи: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхокс», «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз», «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флеймз» — «Виннипег Джетс».

Квалификационный раунд уложится в полторы недели, а на 11 августа намечен старт первого полноценного раунда плей-офф — четвертьфинальных серий до четырёх побед в каждой конференции. Под каждый раунд Кубка Стэнли сценарием рестарта предусмотрены две недели: 25 августа планируется начать второй круг (полуфиналы конференций), 8 сентября — третий (финалы конференций), 22 сентября — решающий раунд — финал Кубка Стэнли, который примет Эдмонтон.

До 4 октября должен быть определён обладатель главного трофея НХЛ сезона-2019/20, на 9 и 10 октября запланирован драфт новичков Национальной хоккейной лиги, после чего будет открыт рынок свободных агентов.

Две важные детали: во-первых, матчи будут проходить при пустых трибунах, во-вторых, любой хоккеист имеет право без каких-либо неприятных для него последствий отказаться от участия в рестарте сезона. Такие случаи уже зафиксированы: например, о решении не участвовать в плей-офф объявил 29-летний защитник «Калгари Флеймз» Трэвис Хамоник.

В квалификационном раунде ежедневно будут проходить не более шести матчей (не более трёх в каждом городе), при этом игры клубов Восточной конференции в Торонто будут начинаться в 19:00, 23:00 и 3:00 по московскому времени, Западной конференции в Эдмонтоне — в 21:00, 1:30 и 5:30 мск.

Бывший капитан сборной России Алексей Яшин позитивно отозвался о возобновлении сезона в НХЛ, ранее писал NEWS.ru.