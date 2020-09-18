Восемь с половиной минут кошмара ЦСКА: как «Магнитка» победила в Москве

Московский ЦСКА после серии из пяти побед в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), казалось, добудет и шестую: к началу третьего периода домашнего поединка с магнитогорским «Металлургом» подопечные Игоря Никитина вели 1:0. Однако затем случилось невероятное: уральцы в течение восьми с половиной минут забросили четыре шайбы, на которые «красно-синие» ответили лишь одной, и выиграли матч — 4:2. После финальной сирены NEWS.ru попытался выяснить у 27-летнего защитника ЦСКА Артёма Сергеева, что произошло с его командой на самом важном отрезке встречи.

— Мы играли недисциплинированно, заработали много удалений. Как ни крути, это привело к пропущенным шайбам.

— По ходу встречи ваша команда трижды получала малый штраф за нарушение численного состава — это что-то из ряда вон выходящее. В чём причина таких глупых удалений?

— Конечно, такого не должно быть. Лично я, правда, не видел, насколько в каждом из этих эпизодов действительно были нарушены правила, и на льду у нас оказывалось больше пяти полевых игроков. Но в любом случае подобных вещей надо избегать.

— Тем не менее в двух первых периодах у ЦСКА было игровое преимущество, но забить вы сумели лишь одну шайбу. Реализация подвела?

— Ну да, этот компонент нам тоже необходимо улучшать. И при этом опять же нужно играть более дисциплинированно.

Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

— У многих болельщиков и специалистов наверняка был соблазн обвинить в паре пропущенных шайб голкипера «армейцев» Александра Шарыченкова. А вы что скажете о его игре?

— Его ни в коем случае нельзя обвинять. Саня сейчас здорово играет, и в тех матчах, которые мы выиграли, он был одним из ключевых игроков ЦСКА. Да и в поединке с «Магниткой», если бы не он, всё для нас могло быть намного хуже в плане итогового результата.

— Но всё же есть ощущение, что шведских легионеров — голкипера Ларса Юханссона и нападающего Марио Кемпе, восстанавливающихся после травм, сейчас ЦСКА не хватает. Во всяком случае, для глубины состава.

— Понятно, что Ларс и Марио — хорошие игроки. Но мы играем тем составом, который есть на данный момент. И все те, кто сейчас в строю, должны более ответственно выполнять требования тренеров.

— До встречи с «Магниткой» ЦСКА провёл выездную серию в Сибири и на Дальнем Востоке. Возможно, на игре команды сказалась смена часовых поясов, хоккеисты ещё не успели заново адаптироваться к привычным условиям после дальнего выезда?

Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

— У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Понятно, что были длительные перелёты и другие часовые пояса, но я не могу сказать, что ребята в матче с «Металлургом» в концовке выглядели уставшими.

— Следующий домашний матч «армейцев» должен был состояться через пару дней, однако он перенесён, поскольку ваш соперник — финский «Йокерит» — сел на карантин после контакта с потенциальными носителями коронавируса из нижнекамского «Нефтехимика». Таким образом, в графике игр ЦСКА образуется пятидневная пауза — до встречи с череповецкой «Северсталью» в следующий четверг, 24 сентября. Это выбивает из игрового ритма?

— Конечно, когда игры идут через день-два, это намного лучше, чем такие паузы. Всегда предпочтительнее проводить официальные матчи, а не подолгу тренироваться без игр. Но ничего не поделаешь: раз нам предстоит такой большой промежуток без игровой практики, будем тренироваться.

— В нынешнем чемпионате КХЛ прошло чуть больше двух недель, а уже несколько команд стали жертвами коронавируса: переносятся матчи «Йокерита», «Нефтехимика», казахстанского «Барыса», ярославского «Локомотива». Что делать, если ситуация будет ухудшаться? Есть ли риск приостановки чемпионата?

— Думаю, при том количестве инфицированных игроков в командах, которое есть на данный момент, возможны только переносы матчей, никто останавливать чемпионат не будет. А как сложится ситуация дальше, никто не знает. И руководство лиги, наверное, будет решать проблемы по мере их появления.

— В ночь с субботы на воскресенье стартует финальная серия плей-офф НХЛ, в которой встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Будете следить за решающими играми за Кубок Стэнли?

— Не знаю, во сколько будут начинаться матчи.

— Первый — в половине третьего ночи по московскому времени, последующие — ровно в три часа ночи.

— Ну, значит, прямые трансляции смотреть не получится (улыбается). Буду утром узнавать результаты матчей.

— В составе каждого из финалистов есть по три россиянина. Какой из команд будете симпатизировать больше?

— Наверное, здесь скорее нужно говорить не о симпатиях. Просто «Тампа», на мой взгляд, имеет больше шансов взять трофей, но, с другой стороны, хотелось бы, чтобы «Даллас» тоже выиграл (улыбается). Потому что это интересная команда с интересными личностями в составе. В общем, такая живая команда, которая тоже вызывает симпатии.