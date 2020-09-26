«Авангард» всухую обыграл «Магнитку» и стал единоличным лидером КХЛ

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В поединке лидеров Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» на своём льду в подмосковной Балашихе всухую переиграл магнитогорский «Металлург» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Шайбы забросили Корбэн Найт, реализовавший численное преимущество на 34-й минуте, и Сергей Шумаков, поразивший пустые ворота гостей за девять секунд до финальной сирены.

На 39-й минуте Сергей Шумаков не сумел реализовать штрафной бросок, назначенный за нарушение правил капитаном «Магнитки» Сергеем Плотниковым против нападающего хозяев Павла Дедунова.

Голкипер омичей Эмиль Гарипов отразил 34 броска соперника и заработал третий «сухарь» в нынешнем сезоне. Второй матч «на ноль» был тоже против «Металлурга» в Магнитогорске, когда «Авангард» победил 4:0.

После этой победы «ястребы» набрали 18 очков в 11 проведённых играх и обошли казанский «Ак Барс» на вершине общей турнирной таблицы КХЛ.

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