«Ак Барс» потерпел поражение в овертайме от «Северстали» в Череповце

https://static.news.ru/photo/76243578-00e8-11eb-9606-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккейный клуб Ак Барс/facebook.com

Один из лидеров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» в овертайме уступил на выезде череповецкой «Северстали» — 2:3ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1).

У «сталеваров» в основное время шайбы забросили Индржих Абдул (36-я минута) и Даниил Вовченко (52-я), в составе «барсов» результативными бросками отметились Михаил Фисенко (48-я, в меньшинстве) и Артём Галимов (58-я).

За 45 секунд до окончания дополнительной пятиминутки Даниил Вовченко оформил дубль и принёс хозяевам площадки победу.

Несмотря на поражение, «Ак Барс» благодаря одному набранному очку возглавил турнирную таблицу Восточной конференции (до окончания встречи омского «Авангарда» с магнитогорским «Металлургом»), имея 17 очков в десяти проведённых играх.

«Северсталь» (11 очков, 8 игр) занимает пятое место в таблице Западной конференции.

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