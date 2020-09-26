ЦСКА победил в Хельсинки и вышел на первое место на «Западе» КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА в Хельсинки одержал волевую победу над финским «Йокеритом» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).
У «джокеров» отличились Ессе Йоэнсуу (6-я минута) и Вели-Матти Савинайнен (28-я).
В составе «армейцев» шайбы забросили Антон Слепышев (на 57-й секунде), Сергей Андронов (44-я минута), Андрей Светлаков (58-я) и Дмитрий Саморуков (за четыре секунды до финальной сирены, в пустые ворота).
Благодаря этой победе ЦСКА набрал 15 очков в девяти проведённых играх и вышел на первое место в таблице Западной конференции КХЛ.
На третье место с 14 очками после девяти матчей поднялось минское «Динамо», в гостях вырвавшее победу у челябинского «Трактора» в серии буллитов — 3:2Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0).
В основное игровое время у минчан точными бросками отметились Артём Демков (11-я минута) и Роб Клинкхаммер (16-я), в составе уральцев шайбы забили Ярослав Косов (33-я) и Ник Бэйлен (на 57-й секунде третьего периода).
В серии послематчевых бросков победной для «зубров» стала попытка Артёма Демкова.
«Динамо» из белорусской столицы продлило победную серию до пяти матчей и сравнялось по набранным очкам на «Западе» с петербургским СКА.
Нижегородское «Торпедо» на своей площадке уверенно переиграло нижнекамский «Нефтехимик» — 5:1 (2:0, 0:0, 3:1).
Уфимский «Салават Юлаев» в результативном поединке вырвал волевую победу у подмосковного «Витязя», ранее писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен