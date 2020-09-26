ЦСКА победил в Хельсинки и вышел на первое место на «Западе» КХЛ

https://static.news.ru/photo/422b8180-00e4-11eb-9bb8-fa163e074e61_660.jpg Андрей Светлаков Фото: Хоккейный клуб ЦСКА Москва/facebook.com

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА в Хельсинки одержал волевую победу над финским «Йокеритом» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).

У «джокеров» отличились Ессе Йоэнсуу (6-я минута) и Вели-Матти Савинайнен (28-я).

В составе «армейцев» шайбы забросили Антон Слепышев (на 57-й секунде), Сергей Андронов (44-я минута), Андрей Светлаков (58-я) и Дмитрий Саморуков (за четыре секунды до финальной сирены, в пустые ворота).

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 15 очков в девяти проведённых играх и вышел на первое место в таблице Западной конференции КХЛ.

На третье место с 14 очками после девяти матчей поднялось минское «Динамо», в гостях вырвавшее победу у челябинского «Трактора» в серии буллитов — 3:2Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0).

В основное игровое время у минчан точными бросками отметились Артём Демков (11-я минута) и Роб Клинкхаммер (16-я), в составе уральцев шайбы забили Ярослав Косов (33-я) и Ник Бэйлен (на 57-й секунде третьего периода).

В серии послематчевых бросков победной для «зубров» стала попытка Артёма Демкова.

«Динамо» из белорусской столицы продлило победную серию до пяти матчей и сравнялось по набранным очкам на «Западе» с петербургским СКА.

Нижегородское «Торпедо» на своей площадке уверенно переиграло нижнекамский «Нефтехимик» — 5:1 (2:0, 0:0, 3:1).

Уфимский «Салават Юлаев» в результативном поединке вырвал волевую победу у подмосковного «Витязя», ранее писал NEWS.ru.