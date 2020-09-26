«Салават Юлаев» и «Витязь» забили на двоих 11 шайб

https://static.news.ru/photo/4bd2cf86-0008-11eb-ba67-fa163e074e61_660.jpg Фото: ХК Салават Юлаев

В очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» дома одержал волевую победу над подмосковным «Витязем» — 6:5 (2:3, 2:1, 2:1).

Гости по ходу встречи дважды вели в счёте с разницей в две шайбы (2:0, 3:1), ещё два раза выходили вперёд (4:3, 5:4), однако уфимцы неизменно отыгрывались, а ближе к концу игры забросили победную шайбу.

У «Витязя» отличились Джастин Дэнфорт (3-я минута), Фёдор Малыхин (7-я), Святослав Гребенщиков (18-я), Каспарс Даугавиньш (28-я) и Маттиас Теденбю (43-я).

Даугавиньш также отдал три результативные передачи, добравшись до отметки 150 голевых пасов в КХЛ.

Победу «Салавату» принесли дубль 18-летнего форварда Родиона Амирова (голы за четыре секунды до конца первого периода и на 25-й минуте), забитые шайбы Дмитрия Кугрышева (11-я минута), Ильи Баранова (29-я), Евгения Лисовца (51-я) и Алексея Пустозёрова (55-я), а также четыре «ассиста» Никиты Сошникова.

Команды по три раза реализовали численное преимущество и поменяли вратарей по ходу встречи: у хозяев Даниил В. Тарасов вышел вместо Владислава Сухачёва после первого периода, у гостей Антон Тодыков заменил Илью Ежова на 25-й минуте при счёте 3:3.

«Витязь» после выездных побед над екатеринбургским «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом» не смог одолеть ещё одного лидера Восточной конференции.

«Салават Юлаев» (16 очков, 10 игр) присоединился к дуэту лидеров «Востока» — омскому «Авангарду» и казанскому «Ак Барсу», которые накануне обыграли соответственно китайский «Куньлунь Ред Стар» и питерский СКА, писал ранее NEWS.ru.