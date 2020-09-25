«Ак Барс» и «Авангард» после побед над СКА и «Куньлунем» вышли в лидеры КХЛ

https://static.news.ru/photo/74fc515c-ff63-11ea-ae5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ak-bars.ru

В поединке топ-клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в рамках регулярного чемпионата петербургский СКА на своей площадке в серии буллитов уступил казанскому «Ак Барсу» — 2:3Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1).

Шайбы у гостей в основное время забросили Микаэль Викстранд (29-я минута) и Патрис Кормье (33-я), а сделавший результативную передачу Джастин Азеведо набрал 300-е очко по системе «гол плюс пас» в КХЛ в составе казанской команды.

Авторами голов в составе питерцев стали Иван Морозов (54-я минута) и Андрей Кузьменко (за 21 секунду до конца третьего периода).

В серии послематчевых бросков победной для гостей стала попытка Александра Бурмистрова.

«Армейцы» из-за вспышки коронавируса в команде вторую игру кряду проводили смешанным составом с большим количеством молодых игроков, привлечённых из фарм-клубов. Функции главного тренера (наставник команды Валерий Брагин тоже вынужден был уйти на карантин) исполнял вице-президент СКА Роман Ротенберг.

«Ак Барс» (16 очков, 9 игр) продлил победную серию до семи матчей и сохранил лидерство в общей таблице КХЛ.

СКА (14 очков, 10 игр) потерпел второе поражение подряд, но опередил на одно очко столичных «армейцев» в таблице Западной конференции.

Ярославский «Локомотив» дома уступил нижнекамскому «Нефтехимику» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0).

В составе нижнекамцев точными бросками отметились Марат Хайруллин (16-я минута), Дэниэл Буцаев (33-я) и Либор Гудачек (за 20 секунд до конца второго периода).

У «железнодорожников» шайбы забили Артур Каюмов (32-я минута) и Александр Дарьин (44-я).

Нападающий «Нефтехимика» Александр Кучерявенко провёл 550-й матч в КХЛ.

Омский «Авангард» на своём льду в подмосковной Балашихе" переиграл китайский «Куньлунь Ред Стар» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).

У «ястребов» отличились Денис Зернов (17-я минута), Егор Чинахов и Корбэн Найт (оба — на 28-й минуте, с интервалом в 17 секунд). А нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Клим Костин, с которым омичи подписали годичный контракт, в дебютном матче за «Авангард» отметился результативной передачей.

«Красная Звезда» смогла ответить лишь одним точным броском за авторством Лукаса Локхарта (33-я минута).

Нападающий «Куньлуня» Егор Дугин провёл 400-й матч в КХЛ.

«Авангард» (16 очков, 10 матчей) не отпустил в отрыв казанский «Ак Барс» — в турнирной таблице КХЛ образовалось двоевластие.

Лидеров чемпионата могло быть трое, если бы екатеринбургский «Автомобилист» дома неожиданно не проиграл минскому «Динамо», писал ранее NEWS.ru.