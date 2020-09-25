Один из лидеров КХЛ неожиданно дома проиграл минскому «Динамо»

https://static.news.ru/photo/1c39d464-ff4e-11ea-8e66-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/hcdinamoby

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минское «Динамо» одержало неожиданную и волевую победу в Екатеринбурге над «Автомобилистом» — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1).

В составе уральцев дубль сделал Алексей Макеев (голы на 5-й и 57-й минутах), один раз отличился Станислав Бочаров (35-я), а сделавший результативную передачу Павел Дацюк продлил серию с набранными по системе «гол плюс пас» очками до семи игр — 9 (2+7).

У гостей шайбы забросили Шэйн Принс (7-я минута), Кирилл Воронин (33-я), Алексей Протас (38-я) и Егор Шарангович (за 36 секунд до конца второго периода).

Принс в последних шести встречах набрал 9 очков (6+3).

Минское «Динамо» выиграло четвёртый матч подряд и с 12 очками после восьми проведённых игр вплотную приблизилось к дуэту лидеров Западной конференции: «армейцы» Москвы и Петербурга имеют по 13 очков.

«Автомобилист» (14 очков, 9 матчей) не смог вырваться вперёд из квартета лидеров Восточной конференции.

Накануне ЦСКА дома всухую разгромил череповецкую «Северсталь» и догнал СКА на вершине таблицы «Запада», писал ранее NEWS.ru.