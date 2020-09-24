ЦСКА разгромил «Северсталь» и догнал СКА на вершине таблицы «Запада» КХЛ

https://static.news.ru/photo/535ebaae-fe9a-11ea-b634-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/hccska

В домашнем поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА всухую обыграл череповецкую «Северсталь» — 5:0 (2:0, 0:0, 3:0).

Дублем отметился Максим Шалунов (голы на 17-й и 45-й минутах), по разу отличились Константин Окулов (за семь секунд до первого перерыва), Артём Блажиевский (48-я минута) и Максим Мамин (58-я).

Голкипер «армейцев» Александр Шарыченков отразил 24 броска соперника и заработал первый «сухарь» в нынешнем сезоне.

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 13 очков в восьми проведённых играх и сравнялся с петербургским СКА на вершине турнирной таблицы Западной конференции КХЛ.

Столичное «Динамо» в гостях вырвало победу у ХК «Сочи» — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).

В составе «бело-голубых» шайбы забросили Юусо Хиетанен (32-я минута), Дмитрий Яшкин (50-я) и Михал Чайковски (58-я). Ассистентский хет-трик оформил капитан москвичей Вадим Шипачёв.

Хозяева сумели ответить лишь двумя результативными бросками шведских легионеров Мальте Стрёмвалля (44-я минута) и Маркуса Нильссона (51-я).

«Динамо» (10 очков после восьми игр) выиграло пять матчей подряд и поднялось на третье место на «Западе».

Нижегородское «Торпедо» потерпело пятое поражение кряду, на своём льду в овертайме уступив хабаровскому «Амуру» — 2:3ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1).

В основное время у «автозаводцев» точными бросками отметились Джордан Шварц (8-я минута) и Антон Шенфельд (49-я), в составе дальневосточников шайбы забили Валерий Васильев (10-я) и Глеб Корягин (35-я).

За 38 секунд до окончания дополнительной пятиминутки победу гостям принёс Наиль Якупов, забросивший свою первую шайбу за «Амур».

Петербургский СКА накануне, играя из-за вспышки коронавируса в команде полурезервным составом, уступил дома новосибирской «Сибири», ранее писал NEWS.ru.