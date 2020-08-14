Лукашенко может остаться без хоккея: ЧМ-2021 в Минске и Риге под угрозой

NEWS.ru — о ситуации вокруг чемпионата мира по хоккею, который должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге, но теперь находится под угрозой срыва из-за народных волнений в белорусской столице.

Финны не прочь половить рыбку в мутной водичке

К 84-му по счёту хоккейному чемпионату мира скоро уже можно будет приклеивать ярлык «многострадальный». Турнир, который в мае нынешнего года должна была провести Швейцария, пал жертвой (как и все другие крупнейшие соревнования вплоть до Олимпийских игр) пандемии COVID-19. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не переносить мировое первенство на более поздний срок, а просто отменила его, оставив право принять следующий турнир в 2021 году, как и было ранее запланировано, за белорусской и латвийской столицами.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но настало 9 августа, когда в Белоруссии прошли выборы президента страны, и выяснилось, что для мирового хоккея может быть угроза и пострашнее коронавируса. Начавшиеся в Минске беспорядки, массовые акции протеста и неадекватные действия представителей силовых структур заставили задуматься о возможности проведения чемпионата мира. Давно известно, что Александр Лукашенко является большим поклонником игры с шайбой и клюшкой на льду, даже сам не прочь выйти на лёд, но до хоккея ли будет республике, раздираемой внутренними конфликтами?

Об этом уже сейчас задумались в Латвии. «Арена Рига» — замечательное и современное многофункциональное спортсооружение, в котором проводит домашние матчи в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) местное «Динамо». Но этот Ледовый дворец — единственный в Латвии стадион, способный принять хоккейный турнир высшего ранга. Поэтому в одиночку Риге точно не справиться с проведением мирового чемпионата.

Я думаю, что события в Белоруссии резко меняют ситуацию. Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат вместе с Белоруссией. Я уже попросил Министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной федерацией хоккея, чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить, — заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш телеканалу LTV-7.

Любопытно, что генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Вистурс Козиолс, акцентируя внимание на том, что Риге обязательно нужен партнёр для достойной организации ЧМ-2021, отнюдь не исключает возможности проведения матчей турнира в белорусской столице.

Хоккей не надо путать с политикой, мы даже такой вопрос не рассматриваем, будем проводить чемпионат мира вместе с Белоруссией, — уверенно провозгласил Козиолс.

Однако смикшировать спортивные вопросы с политическими, чтобы затем попытаться поймать рыбку в получившейся мутной водичке, — приём далеко не новый, но вполне актуальный и сегодня. Что в очередной раз подтвердили чиновники из Финской федерации хоккея. Её представитель и в одном лице вице-президент IIHF Калерво Куммола на очередном заседании совета Международной федерации предложил обсудить возможность переноса ЧМ-2021 в Финляндию.

Казалось бы, какой резон Стране тысячи озёр демонстрировать такое нетерпение: ведь ей уже отведена роль хозяйки мирового первенства в 2022 году. Но давайте вспомним, что год 2022-й — олимпийский, и если на Игры в Пекине приедут все сильнейшие представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ), то чемпионат мира через три месяца превратится во второстепенное соревнование фактически для «дублирующих составов» многих национальных сборных. Вот поэтому финны и решили попытаться провести рокировку, заполучив «подвисший» мировой чемпионат на год раньше.

Фазеля больше беспокоит коронавирус, чем события в Белоруссии

Тем не менее президент IIHF Рене Фазель дал понять, что на данный момент вопрос переноса чемпионата мира из Белоруссии в другую страну всерьёз не рассматривается.

Наша федерация является аполитичной, этот вопрос обсуждался очень коротко. Интервью Калерво Куммолы в финской газете, как это часто бывает, наделало немало шума, однако мы никогда не обсуждали вопрос отмены чемпионата мира. Мы следим за ситуацией, видим демонстрации после избрания президентом Лукашенко, но это не роль международной спортивной федерации — делать политические заявления в это время, — цитирует Фазеля ТАСС.

При этом глава IIHF подтвердил наличие определённых рисков, что не все команды смогут принять участие в чемпионате мира в мае—июне следующего года.

Будем следить, как ситуация изменится, и нас беспокоит то, что показывают по телевизору. Есть риск, что какие-то команды не приедут в Белоруссию из-за проблем, связанных с безопасностью участников [на фоне пандемии]. Но пока слишком рано говорить об этом. Все нервничают из-за коронавируса, и я больше обеспокоен ситуацией с COVID-19 в хоккейных лигах, стартом соревнований в Европе, КХЛ, вопросом, можно ли играть со зрителями, — сказал Фазель.

Кстати, довольно поздние сроки проведения чемпионата мира в следующем году как раз и связаны с тем, что мировой хоккей, как и весь спорт, пока лишь возвращается к нормальной жизни после длительной коронапаузы, и новый сезон во многих странах может начаться по этой причине позже обычного. IIHF и приняла решение сдвинуть старт мирового первенства на две недели — с 7 на 21 мая, чтобы хоть как-то сгладить эту проблему.

Что касается Белоруссии, страна совсем недавно — шесть лет назад — принимала хоккейный чемпионат мира, причём организовала турнир в одиночку, без напарника. И Рене Фазель, похоже, и по сей день находится под впечатлением от того турнира.

Чемпионат мира в Белоруссии в 2014 году имел громадный успех, свыше 600 тысяч зрителей его посетили, организация была великолепной. У нас нет причин делать на эту тему политическое заявление — как мы решили, турнир пройдёт с 21 мая следующего года. Наша позиция вполне ясная: мы готовы ехать в Белоруссию, — заверил руководитель IIHF.