График проведения чемпионатов мира по хоккею расписан на пять лет вперёд, но в него могут быть внесены коррективы. NEWS.ru рассказывает, по каким причинам это может произойти.

Фазель обеспечит нам ещё один год лояльности

Текущая неделя — не вмешайся в ход событий пандемия COVID-19 — должна была венчать сезон под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF): как раз в эти дни в Цюрихе и Лозанне лучшие сборные планеты проводили бы решающие поединки за медали 73-го чемпионата мира. Однако турнир был отменён. Именно отменён, а не перенесён, как большая часть других спортивных соревнований нынешней весны и лета, поскольку руководство IIHF после обсуждений и консультаций дало понять, что следующее мировое первенство в мае 2021 года пройдёт, как и планировалось, в Риге и Минске.

Однако в финской прессе начали мелькать сообщения, что Швейцария всё же не собирается мириться со сложившейся ситуацией и якобы намерена «отжать» у России чемпионат мира — 2023. Как известно, турнир через три года должен пройти в Санкт-Петербурге на новой арене вместимостью под 20 тысяч зрителей, строительство которой на данный момент затормозилось из-за сложной эпидемиологической обстановки. И под этим соусом вроде как хоккейный мундиаль у нас могут отобрать, перепоручив его проведение «пострадавшей» от пандемии Швейцарии.

International Ice Hockey Federation (IIHF)/facebook.com

На самом деле эта версия изначально выглядит маловероятной, о чём заявил и президент IIHF Рене Фазель.

Я знаю русских и их умение всё делать быстро. Помните Олимпиаду в Сочи, когда в один момент уже никто не верил, что удастся возвести какие-то сооружения в срок? В итоге всё было сделано вовремя... Более ясной ситуация станет через два-три месяца. Надо посмотреть, как продвинется строительство арены и насколько серьёзен интерес к турниру, — заявил Фазель в интервью «Спорт-Экспрессу».

Глава Международной федерации хоккея давно питает дружеские чувства к нашей стране и Федерации хоккея России (ФХР). Поэтому даже национальная принадлежность к стране банков, часов и сыра не даёт ни малейшего повода подозревать его в предвзятости в вопросе возможности организации и проведения чемпионата мира в России и лоббировании интересов родной Швейцарии.

Кстати, на этой неделе состоялся совет IIHF (естественно, в формате видеоконференции), в ходе которого Фазель объявил о намерении продлить свои полномочия ещё на один год. Ранее планировалось, что в сентябре 2020 года на конгрессе Международной федерации в Санкт-Петербурге пройдут выборы нового президента организации. Однако в сложившейся ситуации 70-летний швейцарец принял решение остаться у руля мирового хоккея.

Следующий сезон станет большим вызовом, для меня большая честь остаться в хоккейной семье. Сейчас очень тяжёлый момент для всех международных федераций. Но это ещё и очень интересное время, уверен, что мы победим, — сказал Фазель в интервью ТАСС.

Четырёхлетний бан от WADA никто не отменял

Решение о продлении срока полномочий действующего президента IIHF должно быть принято в июне нынешнего года на ежегодном конгрессе федерации, который тоже пройдёт в онлайн-режиме. Полугодовой конгресс организации планируется перенести на сентябрь текущего года, место встречи — Санкт-Петербург. Заявки на выдвижение кандидатов на пост президента будут приниматься до июня следующего года, а в сентябре 2021-го — и вновь в Питере — мировой хоккей должен обрести нового руководителя.

International Ice Hockey Federation (IIHF)/facebook.com

Все эти факты приведены здесь с единственной целью — показать, что Россия по-прежнему пользуется безграничным доверием у первого лица Международной федерации хоккея. А значит, на ближайший год может рассчитывать на максимально лояльное отношение со стороны пока ещё действующего президента IIHF. И даже отставание по срокам строительства новой ледовой арены в Петербурге (если, конечно, оно не станет вопиюще критичным) никоим образом не должно повлиять на решение о проведении на берегах Невы ЧМ-2023.

Угроза может прийти с другой стороны. В период разгула пандемии как-то на второй план ушли сложные взаимоотношения России со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое, напомним, в конце минувшего года наложило вето на проведение в нашей стране международных соревнований на ближайшие четыре года. Нетрудно подсчитать, что бан, который не в силах отменить даже коронавирус, будет действовать до конца 2023 года, следовательно, хоккейный чемпионат мира, увы, попадает в «запретный период».

Именно на этом, кстати, делают акцент те самые финские издания, утверждающие, что Швейцария может перехватить у России право проведения хоккейного мундиаля.

Между тем Фазель выражал всяческую поддержку ФХР даже в те дни, когда WADA обнародовало своё решение о санкциях в адрес российского спорта. И сейчас добавляет, что на данный момент необходимо решать более важные вопросы, чем задумываться о проведении чемпионата мира — 2023.

Швейцарская федерация занимается тем, что после отмены ЧМ-2020 готовит заявку на проведение турнира в 2026 году, — цитирует главу IIHF «Спорт-Экспресс».

Фазель подчёркивает, что уже сложившийся на ближайшие годы график проведения мировых первенств никто ломать не собирается: в 2021-м турнир примут Латвия и Белоруссия, в 2022-м — Финляндия (Хельсинки и Тампере), в 2023-м — Россия, в 2024-м — Чехия (Прага и Острава), в 2025-м — Швеция.

Но давайте не забывать, что через год и четыре месяца Рене Фазель после 27 лет руководства (он возглавил IIHF в 1994 году) организацию покинет, и далеко не факт, что её новый президент будет питать столь же тёплые чувства к нашей стране. А поскольку именно международные федерации будут играть важную роль в определении обоснованности применения санкций к представителям России в том или ином виде спорта, позиция IIHF может кардинально измениться.

Так что точку в истории с местом проведения ЧМ-2023 ставить пока ещё рано.