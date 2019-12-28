https://static.news.ru/photo/4b3812aa-2a86-11ea-8196-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon HastegÃ…Rd/ZUMAPRESS.com

В матче молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2020 сборная России уступила победу команде из Соединённых Штатов со счётом 1:3.

Лучшим игроком матча в российской команде стал защитник Александр Романов, среди американцев ярче всего показал себя голкипер Спенсер Найт. Следующий матч национальная команда сыграет со сборной Германии 31 декабря в 17:00 мск.

Как писал NEWS.ru ранее, команды показывали равный хоккей почти два периода, но в самой концовке второй 20-минутки американцы воспользовались удалением Ильи Круглова и открыли счёт в противостоянии — шайба записана на счёт Артура Калиева. Буквально через шесть секунд наш соперник смог удвоить преимущество, проведя быструю атаку сразу после вбрасывания. Отличился Ник Робертсон.