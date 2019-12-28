https://static.news.ru/photo/e13dd16e-2a7b-11ea-909b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный сайт Федерации хоккея России

Сборная России уступила команде США в матче группового раунда молодёжного чемпионата мира. Итоговый счёт — 1:3.

Команды показывали равный хоккей почти два периода, но в самой концовке второй 20-минутки американцы воспользовались удалением Ильи Круглова и открыли счёт в противостоянии — шайба записана на счёт Артура Калиева. Буквально через шесть секунд наш соперник смог удвоить преимущество, проведя быструю атаку сразу после вбрасывания. Отличился Ник Робертсон.

Третья шайба в воротах сборной России побывала в начале третьего периода, дубль оформил Калиев. После этого наша команда решила поменять вратаря, выпустив вместо Амира Мифтахова Ярослава Аскарова.

Третий гол заставил «проснуться» россиян, хоккеисты смогли оперативно одну шайбу отквитать, отличился защитник Александр Романов. Но на большее до конца поединка сил уже не хватило, да и голкипер американцев Спенсер Найт ловил всё, что летело в створ ворот.

Следующим соперником подопечных Валерия Брагина на турнире станут немцы, с которыми сборная России встретится 31 декабря. После трёх игр россияне с тремя очками расположились на второй строчке в группе. В плей-офф отправляются по четыре команды из каждой группы.

U20: Второй день подряд — напряжённейшая схватка в Остраве! Увы, но в сегодняшней встрече с американцами на МЧМ соперник оказался сильнее. #RUSUSA #снамироссия pic.twitter.com/rTnpkg0WRE — Хоккей России (@russiahockey) December 29, 2019

Ранее NEWS.ru писал, что хоккеисты сборной России приняли извинения канадской стороны за инцидент во время гимна.