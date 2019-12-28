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Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принёс извинения болельщикам и игрокам из России за то, что не снял шлем.

Хэйтон пояснил, что после поражения своей команды был потерян и пытался проанализировать ход матча, чтобы понять, что нужно изменить в игре сборной. Федерация хоккея Канады также извинилась за инцидент и...