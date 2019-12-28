https://static.news.ru/photo/42abff6c-2a30-11ea-9607-fa163e074e61_660.jpgФото: Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press
Помощник главного тренера молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов рассказал, что команда приняла извинения канадцев за инцидент, который произошёл во время исполнения российского национального гимна после матча второго тура группового этапа чемпионата мира.
Понимаем, что не совсем приятно, но можем только принять и поддержать тот факт, что они извинились, — цитирует Ларионова ТАСС.
Как писал NEWS.ru ранее, канадский хоккеист Барретт Хэйтон нарушил традицию и не снял во время исполнения гимна шлем. На послематчевом пожатии рук россияне, в свою очередь, отказались от рукопожатий с капитаном команды противника. Позже Хэйтон принёс извинения болельщикам и игрокам из России за то, что не снял шлем.