https://static.news.ru/photo/90e1c138-29c4-11ea-87b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/BarDown

Российских хоккеистов возмутило проявленное капитаном канадских игроков Барреттом Хэйтоном неуважение — во время исполнения гимна он не снял шлем.

Сборная РФ победила команду Канады со счётом 6:0, сразу по окончании матча между игроками произошёл конфликт. Во время исполнения гимна страны команды-победителя хоккеисты попытались обратить внимание судей на поведение соперников. Капитан россиян Григорий Денисенко поехал по площадке в сторону канадцев, но судьи его остановили, передаёт «Чемпионат».

Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it pic.twitter.com/thv5tCj82F — TSN (@TSN_Sports) December 28, 2019

Барретт Хэйтон нарушил традицию и не снял во время исполнения гимна шлем. На послематчевом пожатии рук россияне, в свою очередь, отказались от рукопожатий с капитаном команды противника.

Как писал NEWS.ru ранее, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отказался принять участие в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как и в прошлом году, спортсмен решил взять паузу перед второй частью сезона и матчами плей-офф. Теперь он пропустит одну встречу регулярного чемпионата НХЛ, которая пройдет либо до, либо после Матча звёзд. Овечкина вызывали на данное мероприятие уже 11 раз, но он принял участие только в семи.