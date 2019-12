Сборная РФ победила команду Канады со счётом 6:0, сразу по окончании матча между игроками произошёл конфликт. Во время исполнения гимна страны команды-победителя хоккеисты попытались обратить внимание судей на поведение соперников. Капитан россиян Григорий Денисенко поехал по площадке в сторону канадцев, но судьи его остановили, передаёт «Чемпионат».

Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it pic.twitter.com/thv5tCj82F