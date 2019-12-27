https://static.news.ru/photo/96c03a34-2934-11ea-aa5b-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отказался принять участие в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как и в прошлом году, спортсмен решил взять паузу перед второй частью сезона и матчами плей-офф. Теперь он пропустит одну встречу регулярного чемпионата НХЛ, которая пройдет либо до, либо после Матча звёзд. Овечкина вызывали на данное мероприятие уже 11 раз, но он принял участие только в семи, передаёт ТАСС.

В 2012 году спортсмен аргументировал отказ своей трёхматчевой дисквалификацией, в 2016 — травмой. Матч Звёзд пройдёт 25-26 января 2020 года в Сент-Луисе.

Как писал NEWS.ru ранее, капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин со своей женой Анастасией Шубской посетили рождественский ужин в резиденции президента США Дональда Трампа.