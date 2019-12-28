https://static.news.ru/photo/6e881d46-29e0-11ea-bda0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lubos Pavlicek/CTK

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принёс извинения болельщикам и игрокам из России за то, что не снял шлем.

Хэйтон пояснил, что после поражения своей команды был потерян и пытался проанализировать ход матча, чтобы понять, что нужно изменить в игре сборной. Федерация хоккея Канады также извинилась за инцидент и заверила, что относится с уважением к Федерации хоккея России, игрокам, тренерам и болельщикам, передаёт ТАСС.

Россияне провели великолепную игру, и моя ошибка не должна умалять их заслуг, — резюмировал Хэйтон.

Как писал NEWS.ru ранее, Барретт Хэйтон нарушил традицию и не снял во время исполнения гимна шлем. На послематчевом пожатии рук россияне, в свою очередь, отказались от рукопожатий с капитаном команды противника.