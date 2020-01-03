https://static.news.ru/photo/d15b430c-2ec3-11ea-89a9-fa163e074e61_660.jpg Илья Самсонов Фото: nhl.com

Вратаря «Вашингтона» Илью Самсонова и его одноклубника нападающего Евгения Кузнецова признали второй и третьей звёздами игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 4 января «Вашингтон» одержал победу над «Каролиной» со счётом 4:3. Самсонову удалось отразить 38 бросков по воротам, а Кузнецов забил гол и сделал результативную передачу.

Ранее NEWS.ru писал, что «Питтсбург» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата со счётом 5:2. В составе «Пингвинз» российский нападающий Евгений Малкин забил две шайбы и оформил результативную передачу. В связи с этим 33-летний форвард признан первой звездой дня.