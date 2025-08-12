Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей

Хоккеист из Канады Максим Комтуа, выступающий за московское «Динамо» в КХЛ, заявил, что российский этап карьеры позволил ему заново испытать удовольствие от хоккея. В интервью RDS он сказал, что сначала ему нужно было время на адаптацию, однако потом он начал получать удовольствие от жизни в Москве.

Мне очень понравился этот опыт, это было действительно весело. Я заново открыл для себя радость игры в хоккей в России. Первый месяц было немного сложно, мне определенно пришлось адаптироваться. Моя жена переехала со мной, и нам очень понравилось. Девять месяцев в России — это своего рода смена обстановки, — заявил спортсмен.

Ранее хоккейный клуб «Салават Юлаев» принял решение о досрочном прекращении сотрудничества с канадским нападающим Джошуа Ливо. Агент хоккеиста Иван Ботев сказал, что формальным основанием для расторжения контракта стало нарушение сроков прибытия игрока в команду. При этом представитель спортсмена пояснил, что клуб был заранее проинформирован о проблемах с оформлением визы, которые не позволяли Ливо приехать раньше.