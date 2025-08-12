Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 14:10

Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей

Хоккеист Комтуа рассказал, что в России вновь открыл радость от игры

Максим Комтуа Максим Комтуа Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Хоккеист из Канады Максим Комтуа, выступающий за московское «Динамо» в КХЛ, заявил, что российский этап карьеры позволил ему заново испытать удовольствие от хоккея. В интервью RDS он сказал, что сначала ему нужно было время на адаптацию, однако потом он начал получать удовольствие от жизни в Москве.

Мне очень понравился этот опыт, это было действительно весело. Я заново открыл для себя радость игры в хоккей в России. Первый месяц было немного сложно, мне определенно пришлось адаптироваться. Моя жена переехала со мной, и нам очень понравилось. Девять месяцев в России — это своего рода смена обстановки, — заявил спортсмен.

Ранее хоккейный клуб «Салават Юлаев» принял решение о досрочном прекращении сотрудничества с канадским нападающим Джошуа Ливо. Агент хоккеиста Иван Ботев сказал, что формальным основанием для расторжения контракта стало нарушение сроков прибытия игрока в команду. При этом представитель спортсмена пояснил, что клуб был заранее проинформирован о проблемах с оформлением визы, которые не позволяли Ливо приехать раньше.

хоккей
спорт
Канада
КХЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глухонемого мужчину наказали за одно видео о российской армии
Бойцы пробили клин на одном из важнейших узлов ВСУ в ДНР
«Со всей страны едут»: вдова Левкина объяснила сбор на памятник мужу
В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян
Милонов признал за собой один недостаток
«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей
Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке
Экс-депутат Рады оценил заявления бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей
Невесте бойца СВО отказали в возбуждении дела после его похорон
Китай отреагировал на предстоящие переговоры Путина и Трампа
Финские прокуроры озвучили решение в отношении экипажа судна Eagle S
Россиянам назвали альтернативу системе «все включено» в Турции
Арендаторов жилья на Аляске проверяют перед встречей Путина и Трампа
Главного врага Трампа обвинили в утечке секретных данных
Режим опасности БПЛА объявили в Архангельской области
Власти Китая призвали компании отказаться от чипов американской Nvidia
Появились кадры с конкурентами подтанцовки Булановой
Жителей российского региона оставят без интернета на неопределенный срок
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.