24-летний вратарь НХЛ и сборной Латвии внезапно скончался

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матис Кивлениекс скончался. Об этом сообщила Федерация хоккея Латвии на официальном сайте.

Причины смерти 24-летнего спортсмена не называются .

На чемпионате мира, который проходил в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня, он сыграл за национальную команду четыре матча, включая и победный над Канадой (0:2). О проблемах со здоровьем не сообщалось.

Некоторые СМИ Латвии сообщают , что по неофициальной пока информации, Кивлениекс погиб в Детройте во время празднования Дня независимости США в результате взрыва праздничной пиротехники.

В 2017 году он перебрался в «Кливленд Монстерс», фарм-клуб «мундиров», подписав трёхлетний контракт. В сезоне-2019/20 вызывался в основной состав.

В Северную Америку спортсмен уехал ещё в 16 лет, где сначала выступал в юниорских лигах. За «Коламбус» Кивлениекс успел провести восемь матчей.

В текущем сезоне голкипер отыграл два матча в НХЛ, одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40. В АХЛ Кивлениекс принял участие в восьми встречах за «Кливленд», в которых одержал шесть побед и заработал коэффициент надёжности 2.25 при 92,9% отражённых бросков.

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