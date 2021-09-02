«Суровая русская дисциплина»: что было в памятке США о Советской армии

В 1945 году перед окончанием Великой Отечественной войны США подготовили для своих военнослужащих памятку, в которой рассказывалось о Советской армии. В частности, американское командование предлагало всех советских граждан вне зависимости от их этнической принадлежности считать русскими. Об этом пишет «Царьград».

Авторы памятки не стали разбираться в этносах СССР и считали, что солдаты из центра России, как и выходцы с Кавказа или из Средней Азии — все русские, поэтому призывали американских солдат не удивляться внешнему виду советских военных. По большей части такое пренебрежение было связано с тем, что командование не хотело перегружать своих солдат лишней информацией об СССР.

Титульная страница памятки Публичное достояние

Также в своде говорилось, что в Советской армии очень суровая дисциплина, но это не отменяет того факта, что солдаты могут развлекать себя игрой в карты или шахматы. Кроме того, им даже на фронте показывали кино.

Американский солдат должен был понимать, что русские отлично разбираются в технике США, потому что почти все они видели или пробовали её использовать.

Публичное достояние

На фразы «стой, стрелять буду» или «стой, кто идёт?» американцам советовали громко и чётко отвечать: «Американский боец», — потому что при малейшем сомнении или если русские не услышат, они будут стрелять.

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