Почему ученые хотят вскрыть гробницу хозяина Терракотовой армии, что там

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Терракотовая армия

Ученые пытаются пробраться к гробнице знаменитого китайского правителя Цинь Шихуанди, но сталкиваются с серьезными проблемами. Что об этом нужно знать?

Как был обнаружен мавзолей хозяина Терракотовой армии

В 1974 году весной фермер Ян Чжифа вместе с пятью братьями рыл новый колодец недалеко от горы Лишань (северо-восточная провинция Шэньси). В какой-то момент они наткнулись на что-то твердое. Из-под земли вскоре появилась глиняная статуя в натуральную величину. Рядом с ней — наконечники стрел, черепки посуды, терракотовые кирпичи, пишут журналисты РИА Новости.

Через некоторое время в той же местности археологи приступили к раскопкам. Они нашли шесть тысяч глиняных фигур воинов, лошадей, колесниц. Сегодня они известны под названием Терракотовая армия. Войска должны были охранять покой легендарного императора Цинь Шихуанди. Именно его мавзолей обнаружил Ян Чжифа.

Что известно о китайском правителе Цинь Шихуанди

Он унаследовал трон отца в 30 лет и поставил перед собой грандиозную цель — объединить всю Поднебесную. Правитель выполнял задачу ударными темпами: его войска покоряли соседние княжества одно за другим.

Китайские хронисты пишут, что Шихуанди на протяжении всей жизни был одержим идеей бессмертия. Его раздражали разговоры о «бренности человеческого бытия», поэтому он неоднократно поручал подданным найти снадобье, дарящее вечную жизнь.

Шесть лет назад китайские археологи нашли тому документальное подтверждение. В провинции Хунань во время раскопок специалисты наткнулись на коллекцию бамбуковых дощечек с различными указами монарха. Чиновники и жители Поднебесной должны были искать эликсир бессмертия и передавать все данные в столицу.

В 210 году до н. э. Шихуади скончался, не получив желаемого снадобья. Причиной его смерти ученые называют отравление пилюлями со ртутью. Правитель употреблял их по совету придворных алхимиков. Те считали, что этот металл — непременный компонент эликсира.

Фото: Aaron Zhu/CC BY-SA 3.0/via Wikimedia Commons Могила первого императора Цинь Шихуанди, Сиань, Китай

Как ученые пытаются вскрыть гробницу Шихуанди

Именно ртуть стала главной причиной, по которой специалисты до сих пор не могут попасть в погребальную камеру правителя. В 2020-м исследователи косвенно подтвердили этот факт: замеры показали, что концентрация вещества в непосредственной близости от усыпальницы в разы выше допустимой нормы.

«Но любопытство все же берет верх. И ученые придумывают новые и новые способы, чтобы обойти древние ловушки. Например, предлагают использовать мюоны — субатомные частицы. Они действуют как сверхточные рентгеновские лучи — позволяют заглядывать внутрь структуры, не нарушая ее целостности. Однако инициатива пока не получила широкого признания. А значит, тайна гробницы великого Шихуанди пока остается нераскрытой», — добавили журналисты РИА Новости.

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