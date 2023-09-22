В Китае заявили о готовности активно противостоять изменениям климата Вице-председатель КНР Хань Чжэн: Пекин будет противостоять изменениям климата

Фото: Shen Hong/XinHua/Global Look Press

Хань Чжэн

Власти Китая будут принимать активные меры, чтобы оказать противодействие изменениям климата на планете, заявил вице-председатель КНР Хань Чжэн на общеполитической дискуссии сессии Генассамблеи ООН, сообщает ТАСС. По его словам, Пекин в частности намерен перестать строить угольные электростанции.

Китай продолжит прилагать активные усилия для противодействия климатическим изменениям, — сказал Хань Чжэн.

Политик добавил, что КНР станет проводить целенаправленную политику, целью которой будет экологическое развитие. При этом Пекин намерен активно помогать развивающимся странам реализовывать проекты в области зеленой энергетики.

Также вице-председатель КНР указал на важность эффективно реализовать Парижское соглашение по климату. По его мнению, развитые страны должны прилагать «более значительные усилия по снижению вредных выбросов в атмосферу». Кроме того, они должны помогать странам с формирующейся рыночной экономикой деньгами и технологиями, чтобы и они могли успешно решать задачи по противодействию изменениям климата.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество «открыло врата ада», увеличив выбросы вредных веществ в атмосферу и позволив усугубиться климатическому кризису. Генсек раскритиковал компании, производящие ископаемое топливо. Кроме того, он негативно оценил усилия крупных держав по предотвращению кризиса на Земле.