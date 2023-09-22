Китай призвал ООН бойкотировать односторонние санкции Вице-председатель КНР Хань Чжэн: Пекин против политики силового принуждения

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Китай призывает мировое сообщество бойкотировать односторонние санкции, наносящие серьезный урон международным отношениям, с таким предложением выступил на Генассамблее ООН вице-председатель КНР Хань Чжэн, его слова приводит ТАСС. Он также напомнил о необходимости уважать суверенитет всех стран и подчеркнул, что Пекин выступает против гегемонии и политики принуждения.

Противозаконные односторонние санкции серьезно подрывают гармонию и стабильность в международных отношениях. Члены мирового сообщества должны сообща объявить этому бойкот, — сказал Хань Чжэн.

Он отметил, что власти Китая предполагают целенаправленно проводить политику экономической открытости в отношении других государств. По словам Хань Чжэна, Пекин намерен создавать благоприятные условия для развития торгово-инвестиционных отношений между странами. Он пообещал также защищать права иностранных инвесторов и содействовать глобальному экономическому росту.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин планирует провести переговоры с Си Цзиньпином в октябре в Пекине. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, переговоры пройдут в рамках международного форума «Один пояс — один путь».

Политолог Алексей Макаркин предположил, что на предстоящей встрече в первую очередь будут обсуждаться экономические и политические вопросы. По его словам, экономики двух стран сейчас максимально сблизились между собой и это сотрудничество продолжит развиваться.