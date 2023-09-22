«Просто спят»: почти 100 криопациентов в России ждут воскрешения В России почти 100 криопациентов ожидают воскрешения

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В России 94 криопациента ожидают воскрешения, рассказала директор единственной в стране криолаборатории Валерия Удалова. В разговоре с KP.RU она подчеркнула, что внутри компании пациентов не называют мертвыми. По ее словам все эти люди «просто спят». Помимо человеческих тел в лаборатории хранятся замороженными тела животных.

Своих пациентов мы не считаем мертвыми. Мертвые — это приговор, а «криопациент» — это надежда. У них есть потенциал, чтобы в будущем жить. Они просто спят и не знают, что творится, — пояснила Удалова.

Крионисты уверены, что, если вовремя заморозить человека, в будущем его можно будет оживить. Договор с компанией необходимо заключить еще при жизни. Если человек не успевает это сделать, то обратиться в лабораторию должны два родственника, которые подтвердят его желание. Соглашение действует 100 лет, а после продлевается, как говорят сами сотрудники, до лучших времен. Компания берет на себя ответственность за заморозку, хранение и «оживление».

Как отмечает Удалова, среди тех, кто верит в такое воскрешение, чаще всего оказываются ученые и преподаватели. Среди клиентов есть также IT-специалисты и владельцы авиакомпаний и финансовых организаций. Процесс заморозки начинается с того, что врач фиксирует смерть. На место приезжают специалисты и заменяют кровь набором веществ, которые не превратятся в лед. С помощью растворов тело охлаждают, а затем замораживают до температуры 196 градусов ниже нуля. После этого пациента вниз головой помещают в специальный вакуумный сосуд, чтобы в случае разморозки не пострадал мозг. В одном контейнере хранится сразу несколько тел.

При этом многие ученые заявляют, что крионика пока не принесла никакой пользы. Такого мнения придерживается руководитель комиссии РАН по борьбе с лженаукой Евгений Александров. Он также пояснил изданию, что недавний опыт ученых по оживлению червя-нематоды, который 46 тысяч лет пролежал в вечной мерзлоте, к крионике не имеет никакого отношения.

Пока никакой пользы крионика не приносит. Она не имеет отношения к науке. Просто сказка, за счет которой люди зарабатывают деньги, — уточнил эксперт.

Врач-нейрохирург Игорь Борщенко также считает, что крионика является лженаукой. По его словам, после заморозки мозг уже не будет работать. Нервные структуры могут жить только тогда, когда между ними «бегает электрический ток».

Это бред. <...> Когда ток не бегает, то память обнуляется, все забывается. Даже если нервные клетки выживут, то пациент проснется со стерильными мозгами. Все, что человек знал, он забудет, — пояснил нейрохирург.

Ученые российского Института молекулярно-клеточной биологии и генетики под руководством профессора Теймураса Курчалия ранее смогли «возродить» червя-нематоду. По предварительным данным анализа, ожившие нематоды относятся к давно вымершему виду: они сосуществовали еще с мамонтами.