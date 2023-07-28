Ученые «возродили» червя, впавшего в криптобиоз 46 тысяч лет назад Российские ученые оживили червя, находившегося в криптобиозе 46 тысяч лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученые российского Института молекулярно-клеточной биологии и генетики под руководством профессора Теймураса Курчалия смогли «возродить» червя-нематоду, находившегося в состоянии криптобиоза 46 тысяч лет на глубине 40 м в сибирской вечной мерзлоте, исследование было опубликовано на сайте PLOS Genetics. По предварительным данным анализа, ожившие нематоды относятся к давно вымершему виду: они сосуществовали еще с мамонтами. Раньше ученые предполагали, что черви могут оставаться в спящем состоянии до 40 лет.

Недавно после пребывания в криптобиозе были оживлены нематоды из сибирской вечной мерзлоты. Предварительный анализ показывает, что эти нематоды принадлежат к видам Panagrolaimus и Plectus. Мы представляем точное радиоуглеродное датирование, указывающее на то, что особи вида Panagrolaimus находились в криптобиозе с периода позднего Плейстоцена, — уточняется в материалах исследования.

По данным ученых, нематоды были извлечены на северо-востоке Сибири в районе Колымы. Черви оказались в спящем состоянии, известном как криптобиоз, из-за чего было невозможно обнаружить их жизненные признаки. Оживить червей получилось, давая им пищу и воду. Нематоды прожили менее месяца, но успели породить более 100 поколений новых червей.

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