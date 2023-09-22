Крупную утечку метана обнаружили в Балтийском море Шведские ученые обнаружили крупную утечку метана в Балтийском море

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В Ландсортской впадине Балтийского моря обнаружена крупная утечка метана, говорится в пресс-релизе Стокгольмского университета. Ученые уточняют, что на глубоководных участках в море замечено большое выделение пузырей. Доцент кафедры морской геофизики Стокгольмского университета Кристиан Странн признался, что не видел ничего подобного ранее.

Мы знаем, что метан может выходить из мелководного прибрежного дна Балтийского моря, но я никогда раньше не видел такого интенсивного выброса пузырьков и уж точно не из такой глубокой зоны, — сказал ученый.

По данным Стокгольмского университета, выброс опасного газа произошел на глубине 400 м, площадь распространения метана составляет около 20 кв. км. Отмечается, что очаг утечки находится в 30 км от прибрежного города в Швеции Нюнесхамн.

Профессор наук об окружающей среде университета Линнеус Марсело Кетцер подчеркнул, что ученые пока не могут установить причину повышенного выделения метана в водах Балтийского моря. Он предположил, что выход газа может быть связан с накоплением морских отложений, которые принесло морским течением. На данный момент исследователи изучают пробы осадков и образцов воды для определения точной причины повышенного выброса метана.

26 сентября 2022 года в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. По данным «Шведского радио», содержание метана в водах Балтийского моря в районе утечек газа на трубопроводах превысило норму в тысячу раз. Критический уровень метана в воде был зафиксирован в ходе анализов, проведенных шведским исследовательским кораблем Skagerak.