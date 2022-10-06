В Швеции рассказали об уровне метана в районе утечек на «Северных потоках» Шведское радио: уровень метана в районе утечек на «Северных потоках» в тысячу раз выше нормы

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Содержание метана в водах Балтийского моря в районе утечек газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» превысило норму в тысячу раз, сообщает Шведское радио. Критический уровень метана в воде был зафиксирован в ходе анализов, проведенных шведским исследовательским кораблем Skagerak.

Научный руководитель экспедиции Катарина Абрахамссон заявила, что «такая концентрация метана может негативно повлиять на морской фитопланктон и зоопланктон».

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии.

Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить пока невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что подрыв на «Северных потоках» — это акт международного терроризма. По его словам, последствия диверсии на трубопроводах могут быть существенными для населения Европы.