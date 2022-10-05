Патрушев назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Подрыв на «Северных потоках» — это акт международного терроризма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости. По его словам, последствия диверсии на трубопроводах могут быть существенными для населения Европы. Патрушев полагает, что «очевидным выгодоприобретателем» ЧП являются Соединенные Штаты.

Совершенная диверсия на газопроводах «Северный поток» — это не что иное, как акт международного терроризма, последствия которого могут быть существенными для населения Европы. Очевидно, что выгодоприобретателем, прежде всего экономическим, являются США, — сказал он.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что на Западе не пытаются скрыть свою причастность к взрывам на «Северных потоках». По его словам, лидеры западных стран заранее сообщили о планах разрушить инфраструктуру для поставок газа, а теперь обвиняют в диверсиях Москву.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG, в свою очередь, охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.