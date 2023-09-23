Раскрыты опасные последствия затяжного коронавируса Lancet: затяжной коронавирус может вызывать повреждения легких, мозга и почек

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Затяжной коронавирус может вызывать долгосрочные повреждения легких, мозга и почек, говорится в новом британском исследовании, опубликованном в журнале Lancet. Тяжесть последствий инфекции напрямую зависит от сложности течения болезни, а также от возраста пациента и других проблем со здоровьем.

После госпитализации с COVID-19 у пациентов был более высокий риск патологических изменений в двух или более органах, чем у контрольной группы, — говорится в результатах исследования.

Спустя полгода после выписки патологические изменения на снимках МРТ были обнаружены у 61% пациентов, переболевших COVID-19. У тех, кто не переболел коронавирусом, только у 27% пациентов.

В частности, у выздоровевших после затяжного COVID-19 повреждения легких встречались почти в 14 раз чаще, повреждения мозга — в три раза чаще, а почек — в два раза чаще, чем у пациентов из контрольной группы.

В рамках исследования был произведен анализ данных о 259 пациентах, которых выписали из больницы после диагностированного COVID-19. Кроме того, ученые изучали данные 52 участников контрольной группы без коронавируса в Великобритании.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, член-корреспондент РАН, вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков заявил, что коронавирус будет давать волны заболеваемости в России на протяжении двух ближайших лет. В дальнейшем, по словам эксперта, на вирусе перестанут делать акцент, поскольку инфекция станет неотличимой от обычной простуды.