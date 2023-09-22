Россиянам рассказали, сколько лет будет возвращаться коронавирус Вирусолог Чумаков: коронавирус будет возвращаться еще два года

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Коронавирус будет давать волны заболеваемости в России на протяжении двух ближайших лет, такой прогноз в беседе с URA.RU сделал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, член-корреспондент РАН, вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков. В дальнейшем, по словам эксперта, на вирусе перестанут делать акцент, поскольку инфекция станет неотличимой от обычной простуды.

Ничего опасного нет, потому что болезнь, которая вызывается нынешним штаммом, слабопатогенная. Это сейчас то же самое, что обычная простуда. Но мы еще увидим несколько волн заболеваемости. Отголоски останутся еще года на два, а потом про это не будут сообщать, потому что нет смысла. Это просто очередной возбудитель простуды, а таких много, поэтому даже смысла нет ставить акцент, что это ковид, — сказал Чумаков.

Он предупредил, что иммунитет против коронавируса обеспечивает лишь кратковременную защиту от заболевания, а с предыдущей волны прошло уже несколько месяцев. Кроме того, в настоящее время появились новые мутации вируса, поэтому он частично ускользает от иммунитета, образовавшегося при предыдущей волне заболеваемости.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что новый вариант коронавируса «пирола» более заразный и имеет несколько мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма «омикрон». По словам специалистов, создаваемые под «омикрон» препараты для вакцинации будут эффективны и для борьбы с новым вариантом коронавируса.

В свою очередь вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что отличительной чертой нового штамма коронавирусной инфекции «пирола» является кашель. Для легких форм заболевания характерны насморк и озноб, добавил он. Штамм может быть заразен даже для тех, кто ранее переболел COVID-19. Чтобы обезопасить себя, вирусолог посоветовал носить маски.