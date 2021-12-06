Незаслуженно забыт: в Британии не назвали Т-34 лучшим танком Второй мировой

Звание лучшего танка Второй мировой войны, по мнению британского историка Джеймса Холланда, должно быть присвоено американской машине «Шерман М4». К такому мнению пришёл эксперт, забыв про советский Т-34, сообщает испанское издание ABC. Одной из причиной, по которым историк выделил этот вид военной техники, стала лёгкость его производства.

По мнению Холланда, имеющий небольшие габариты «Шерман М4» был достаточно быстрым и не очень тяжелым. Его массовое производство также было относительно лёгким делом. Также, как заметил историк, во время войны именно «Шерман» применялся чаще в войсках западных союзников.

При этом испанское издание привело слова немецкого танкиста-аса времён Второй мировой войны Отто Кариуса. Он однажды заявил, что именно советский Т-34 был «самым опасным противником».

Средний танк M4 «Шерман» являлся основным видом американского среднего танка крупнейшего военного конфликта XX века. Боевая машина широко использовалась в армии США на всех локациях боевых действий. Кроме того, она в больших количествах поставлялась союзникам по программе ленд-лиза.

T-34 — советский средний танк, самая массовая машина периода Великой Отечественной войны, выпуск которой начался серийно с 1940 года. Именно Т-34 оказал большое влияние на исход войны. Данный вид советского вооружения эксперты, в том числе немецкие генералы, называли одним из самых лучших танков Второй мировой.

Ранее сообщалось, что в ЦНИИ «Прометей» во время Великой Отечественной войны была разработана литьевая башня без швов для танка Т-34, более крепкая, чем у немецких танков.