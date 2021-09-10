Стал известен обеспечивший преимущество в боях секрет башни Т-34

В ЦНИИ «Прометей» во время Великой Отечественной войны разработали литьевую башню без швов для танка Т-34, более крепкую, чем у немецких танков. Повторить технологию они не смогли. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор предприятия Алексей Орыщенко.

Дело в том, что никто, даже Крупп, так и не смог создать литьевую броню до конца войны. И танки у немцев всё варили сваркой. Исходя из этого, углы брони были прямоугольные. И уже к 1943 году было полное первенство наших танков на всех участках военных действий, — сообщил Орыщенко.

Он добавил, что башню на Т-34 ещё и быстрее было устанавливать, так как она являлась готовым изделием.

Ранее Минобороны РФ опубликовало редкие материалы о тактике советских танкистов при битве на Курской дуге. Например, стал доступен приказ Иосифа Сталина от 16 октября 1942 года, в котором объясняются причины неудачного применения Красной армией танков в начале ВОВ. Там уточняется, что танки действовали в оторванности от пехоты, а артиллерия не обеспечивала безопасное движение военных средств по полю битвы.