Обнародованы редкие данные о битве танкистов СССР на Курской дуге

Минобороны РФ опубликовало мультимедийный раздел «Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста» с архивными материалами о тактике советских танкистов при битве на Курской дуге. В список также попали редкие документы.

Ежегодно в нашей стране во второе воскресенье сентября отмечается День танкиста. Этот праздник был учреждён 75 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 года, — говорится во вступлении.

В частности, для посетителей раздела стал доступен редкий архив — приказ Иосифа Сталина от 16 октября 1942 года, в котором объясняются причины неудачного применения Красной армией танков в начале ВОВ. Там уточняется, что танки действовали в оторванности от пехоты, а артиллерия не обеспечивала безопасное движение военных средств по полю битвы. Кроме того, орудия танковой поддержки не всегда могли прикрыть танкистов СССР, из-за чего выполнение боевых задач было невозможным.

В материалах отмечается, что танки не должны отрываться от своей пехоты более чем на 200–400 метров, а их цель — уничтожить пехоту противника. В битве на Курской дуге с обеих сторон участвовало колоссальное количество военных и боевой техники, однако после сражения потери Красной армии и войск вермахта были огромными.

Ранее в правительстве Хабаровского края в рамках международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» открылась выставка рассекреченных документов «Дальневосточный Нюрнберг — документальная летопись Хабаровского края».