Эксперт рассказал о влиянии квартирного вопроса на психику советских людей

https://static.news.ru/photo/26d48b30-914d-11eb-bcd8-96000091f725_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Отсутствие личного пространства, теснота, скудный быт и невозможность увидеть примеры другой жизни — всё это наложило «отпечаток» на психику советских граждан. С таким заявлением выступил блогер и публицист Максим Мирович.

Отдельные квартиры, которые стали выделять советским семьям при Хрущёве, не сделали жизнь граждан позитивней, так как жильё это было совсем не большое — таких понятий, как гостиная, столовая, передняя, детская в советской России не было. Кроме того, как пишет портал «Новые Известия» со ссылкой на блогера, такое жильё исключало приватность — стены были тонкими, поэтому было слышно всё, что происходит у соседей.

По мнению Мировича, такие условия способствовали минимизации потребностей — младшие донашивали одежду старших, хозяйки готовили еду сразу на несколько дней, так как держать свежие продукты было негде.

Как сообщал NEWS.ru, партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов рассказал журналистам, что не вовремя вносящий платежи по ипотеке заёмщик может лишиться не только своей залоговой квартиры, но ещё и двух миллионов рублей. Такую сумму гражданину придётся выплатить банку как дополнительную компенсацию расходов.