«Вызывает онкологию»: Мясников назвал самый опасный напиток

Главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный для здоровья напиток. В эфире телеканала «Россия 1» он рассказал, что сладкая газировка может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Медик отметил, что сегодня этот продукт продаётся повсеместно. Россияне часто покупают сладкую газировку, чтобы взбодриться или получить заряд серотонина — гормона счастья.

Вещь, вызывающая диабет, вызывающая ожирение, вызывающая онкологию в итоге. <...> И это действительно путь к большому нездоровью, начиная с остеопороза и заканчивая онкологией и болезнями сердца, — рассказал Мясников.

Врач отметил, что даже обычную воду следует пить, только когда испытываешь жажду. Однако в целом она наименее опасна для здоровья, подчеркнул он. Также можно пить чай и кофе — зелёный чай помогает в профилактике онкологии, а кофе — болезней сердца и печени.

Ранее специалисты Института онкологии США назвали самый простой овощ, который помогает бороться с онкологией и продлевает жизнь. Это капуста, в которой содержатся элементы, помогающие бороться с воспалительными процессами.