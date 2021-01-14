Врач спрогнозировал ход пандемии в России в 2021 году

https://static.news.ru/photo/0f66782c-5724-11eb-b062-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первую половину текущего года ситуация с коронавирусом в стране будет оставаться тяжёлой, а окончания пандемии следует ожидать только в 2022 году. Такого мнения придерживается иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Очень тяжёлой будет ситуация до конца мая. Летом будет послабление, к осени опять будет подъём, но уже не такой, как в сезон 2020–2021 года, — пояснил он «Радио 1».

По его словам, пандемия будет продолжаться, хотя вакцинация населения и соблюдение санитарных мер позволят снизить темпы распространения инфекции.

Эксперт полагает, что переход COVID-19 из пандемической фазы в сезонную произойдёт в середине 2022 года. При этом он добавил, что это возможно, «если всё правильно пойдёт».

За минувшие сутки в России зафиксировано 24,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлении выписаны 27,6 тысячи пациентов. Жертвами инфекции стали 555 человек. Всего с начала пандемии в стране заразились более 3,5 млн человек. Из них свыше 2,9 млн выздоровели и около 64,5 тысячи скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что пик коронавируса в России уже пройден. По её словам, в настоящее время наблюдается некоторая тенденция к стабилизации ситуации.