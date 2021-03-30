Врач сообщила, как начать путь к здоровому питанию

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Дорогу к здоровому питанию следует начать с похода к медицинскому специалисту и обследования. Об этом в разговоре с журналистами сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По её словам, в настоящее время просматривается положительная тенденция, ведь людей, которые задумываются о своём питании, становится всё больше. Как подчеркнула Стародубова, крайне важно, чтобы у каждого человека был доступ к необходимым сведениям, основанным на принципах доказательной медицины и касающихся того, что такое настоящее здоровое питание.

И если человек решил изменить питание и придерживаться принципов здорового образа жизни, то по уже накопленному нами опыту можно сказать, что необходимо начать этот новый прекрасный путь с обращения к врачу: пройти медицинское обследование, получить необходимые медицинские консультации и, обладая полной информацией, следовать в правильном направлении, — цитирует диетолога РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, женщины, которые пытаются избавиться от лишних килограммов, часто борются с симптомами вместо того, чтобы отыскать причину набора веса и устранить её. Об этом сообщил врач-диетолог Алексей Ковальков.

По словам доктора, у появления лишнего веса существует не менее 50 причин.