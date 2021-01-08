Врач рассказал о психических расстройствах у заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f99a40ae-5355-11eb-8fed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, что среди заболевших коронавирусной инфекцией участились случаи деменции.

По её словам, в начале пандемии у некоторых пациентов фиксировались изменения поведенческих реакций. Врачи связывали это со страхом перед неизвестной болезнью и нервозной обстановкой в обществе.

Медик рассказала, что специалисты Оксфордского университета установили, что психические расстройства выявляются у каждого пятого переболевшего коронавирусом, при этом у некоторых пациентов такие проблемы диагностируются впервые после заражения COVID-19. В ряде случаях изменения необратимы. Например, число случаев деменции увеличилось в два раза. Такое необратимое состояние диагностируется примерно через три месяца после положительного теста на коронавирус по сравнению с другими заболеваниями.

Повторейко рассказала, что психолог-кинезиолог впервые стал работать в стационаре в декабре, а в январе в штате Великолукского филиала инфекционной больницы появился врач-психиатр.

Медик подчеркнула, что врачи готовы не только оказывать помощь пациентам, но и работать с их родственниками.

COVID-19 требует комплексного подхода, и оказание помощи должно быть всеобъемлющим, — отметила специалист в своём Instagram.

Как писал NEWS.ru, ранее исследователи из Калифорнийского университета установили, что коронавирусная инфекция может стать причиной психоневрологических заболеваний. Специалисты опирались на опыт прошлых пандемий, в том числе испанки, во время которой возросло число случаев летаргического энцефалита. Атипичная пневмония, свиной грипп и ближневосточный респираторный синдром повлияли на рост энцефалита, нарколепсии и других нервно-мышечных заболеваний.