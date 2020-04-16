Психиатры рассказали о психоневрологических последствиях коронавируса

https://static.news.ru/photo/d0152f30-7f95-11ea-b65f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency

Коронавирус может стать причиной психоневрологических заболеваний впоследствии, считает группа исследователей из Калифорнийского университета (США).

Такой вывод они сделали, опираясь, в том числе, на опыт прошлых пандемий, в том числе, «испанки», после вспышки которой в 1918 году возросло число случаев летаргического энцефалита. После эпидемий атипичной пневмонии, свиного гриппа, ближневосточного респираторного синдрома росли показатели заболеваемости нарколепсией, энцефалитом, синдромом Гийена-Барре и прочими нервно-мышечными заболеваниями, говорится в исследовании.

В случае с коронавирусом, уже появляются данные об острых состояниях, связанных с нарушением работы центральной нервной системы у людей, заразившихся или уже переболевших COVID-19, сообщила одна из исследователей, психиатр Сьюзи Конг.

Как писал NEWS.ru ранее, американские учёные из Медицинской школы имени Гроссмана выявили признаки, которые появляются на ранних стадиях заражения тяжёлой формой COVID-19. Исследователи выяснили, что повышение показателей ферритина, D-димера и С-реактивного белка, а также низкий показатель уровня кислорода в крови наблюдались на ранних стадиях у пациентов, которым позже понадобилась госпитализация и подключение к ИВЛ.