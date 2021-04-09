Врач рассказал, как вылечить аллергию

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Врач-аллерголог Владимир Болибок перечислил методы лечения аллергии. По его словам, в первую очередь необходимо постараться полностью исключить аллерген из внешней среды.

Он отметил, что при сезонной аллергии на цветение следует уезжать на время в другую климатическую зону.

Можно уехать либо на север, в тундру, либо на юг: обычно рекомендуем Южный берег Крыма или побережье Северного Кавказа, — уточнил специалист.

Болибок отметил, что аллергия исчезает, если долго не контактировать с раздражителем. Также вылечить недуг можно при помощи аллерген-специфической иммунотерапии, однако этот способ подойдёт не всем пациентам.

Мы, аллергологи, проводим вакцинацию специальными аллерговакцинами для того, чтобы создать у пациента-аллергика иммунитет против тех аллергенов, которые его раздражают, — рассказал он.

По его словам, в настоящее время вакцины существуют в основном от респираторных аллергенов, передаёт RT.

Как писал NEWS.ru, ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как определить аллергию.