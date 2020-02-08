https://static.news.ru/photo/458f8bd0-4a7a-11ea-9909-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение количества новых заболевших коронавирусом в мире говорит о том, что меры, принятые Китаем, оказались эффективны, считает директор института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Это показывает, что те мероприятия, которые предприняли в Ухани и в Китае, были эффективны, — рассказал РИА Новости эксперт.

Он отметил, что пока рано говорить, когда закончится эпидемия и пройден ли её пик. Также Лукашев отказался прогнозировать, получится ли сдержать распространение инфекции в других странах.

Как писал NEWS.ru, начало весеннего семестра отложили в большинстве китайских провинций из-за вспышки коронавируса в стране. В частности, речь идёт о провинциях Чжэцзян, Цзянсу и Аньхой, Гуандун и городе центрального подчинения Чунцин. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 724 человека, заражены более 34,5 тысячи.