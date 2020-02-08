https://static.news.ru/photo/865db4a4-4a6e-11ea-ad94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Начало весеннего семестра отложили в большинстве китайских провинций из-за вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В частности, речь идёт о провинциях Чжэцзян, Цзянсу и Аньхой, Гуандун и городе центрального подчинения Чунцин. В учебных заведениях этих районов, в том числе детских садах, школах и вузах, семестр начнётся в конце февраля.

В автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Ганьсу, Цинхай, Хэйлунцзян и Тибетском автономном районе (ТАР) учёба начнётся в начале марта. В наиболее пострадавшей от вспышки заболевания провинции Хубэй, а также в провинциях Цзилинь, Шаньси, Хэбэй, Пекин, Шэньси, муниципалитете Тяньцзинь, Нинся-Хуэйском и Синьцзян-Уйгурском автономных районах начало семестра также будет перенесено, однако на какой срок, пока неизвестно, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что группа китайских учёных обнаружила коронавирус у панголинов — редких млекопитающих, тело которых покрыто крупной чешуёй.