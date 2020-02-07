https://static.news.ru/photo/11614470-498f-11ea-8c29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian von Poser/imageBROKER.com/Global Look Press

Группа китайский учёных обнаружила коронавирус у панголинов — редких млекопитающих, тело которых покрыто крупной чешуёй.

Об этом сообщает местное телевидение. По мнению специалистов Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун, именно панголин может являться одним из промежуточных хозяев нового заболевания.

Согласно результатам исследования, геномная последовательность коронавируса у этих животных совпадает с геномом коронавируса 2019-nCOV, выделенного у заражённых людей, на 99%. Эти данные, по мнению учёных, помогут взять вспышку заболевания под контроль гораздо быстрее, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Национальная надзорная комиссия Китайской Народной Республики направляет в город Ухань группу специалистов, которая займётся всесторонним расследованием дела врача Ли Вэньляна, который первый предупредил о новом короновирусе.